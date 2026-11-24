di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – La nuova corsa alla Luna non è soltanto una sfida scientifica. È una partita geopolitica, industriale e tecnologica nella quale si decide chi avrà voce nel disegnare le regole e le infrastrutture dell’economia spaziale dei prossimi decenni.

Gli Stati Uniti accelerano con Artemis; la Cina procede con determinazione verso l’obiettivo di portare i propri astronauti sul suolo lunare entro il 2030. E alla competizione si affacciano nuovi protagonisti: persino la Turchia, con la missione robotica AYAP-1 prevista per il 2027, punta a conquistare un posto in questo scenario.

E l’Europa? Non è certo assente, ma rischia di apparire più come un partner tecnologico dei grandi programmi internazionali che come un protagonista capace di stabilire una propria rotta. Il contributo europeo ad Artemis, a partire dal modulo di servizio della capsula Orion, dimostra quanto siano importanti le nostre competenze. E il programma Argonaut, pensato per assicurare un accesso autonomo alla superficie lunare, indica una direzione promettente. Ma il passo resta ancora prudente, mentre la competizione globale accelera.

Il punto, del resto, non è piantare per primi una bandiera sulla Luna. È costruire autonomia nell’accesso allo spazio, nelle tecnologie critiche, nei servizi orbitali e nella capacità di sostenere missioni sempre più complesse. Anche per questo il confronto europeo sulla nuova politica spaziale, sul rafforzamento dei lanciatori e sulla riduzione delle dipendenze esterne non può rimanere una somma di dichiarazioni d’intenti.

È arrivato il momento di mettere davvero a fattor comune le tante eccellenze presenti nel continente: centri di ricerca, agenzie, università, grandi gruppi industriali e una rete di piccole e medie imprese ad alta specializzazione. Non si tratta di ricominciare da zero, ma di unire ciò che già esiste, superando frammentazioni e interessi nazionali che rischiano di diventare un lusso insostenibile. Perché nello spazio i ritardi accumulati oggi potrebbero rivelarsi domani impossibili da colmare.

In questa prospettiva l’Italia può svolgere un ruolo significativo, accanto all’ESA, all’ASI e alle imprese della filiera. Anche la ricerca può offrire un contributo decisivo. Il CIRA, ad esempio, dispone di infrastrutture di prova come il complesso Plasma Wind Tunnel, con gli impianti SCIROCCO e GHIBLI, e di competenze avanzate sui sistemi di protezione termica.

Ne sono un esempio i materiali compositi ceramici ISiComp®, sviluppati con Petroceramics e impiegati nel sistema di protezione termica di Space Rider. Tecnologie nate per esigenze specifiche, ma espressione di un patrimonio di ricerca, sperimentazione e capacità di qualifica prezioso per affrontare le sfide dell’esplorazione spaziale.

La Luna, insomma, è molto più lontana di quanto suggeriscano le immagini delle missioni spaziali. Ma il rischio maggiore per l’Europa non è la distanza da percorrere: è scegliere troppo tardi di farlo insieme.

– Foto Ipa Agency –

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