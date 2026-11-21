ROMA (ITALPRESS) – Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo sviluppo di un satellite ad apertura sintetica (SAR) in banda L. Questa missione di osservazione della Terra sarà guidata da Thales Alenia Space quale primo contraente industriale. “Ringrazio l’Agenzia Spaziale Italiana per aver affidato a Thales Alenia Space questo contratto strategico per l’Italia. Facendo leva sulla nostra lunga e comprovata esperienza nello sviluppo di satelliti per l’Osservazione della Terra come quelli di COSMO-SkyMed o delle varie missioni Copernicus, siamo impegnati a fornire sistemi satellitari all’avanguardia che migliorino la sicurezza nazionale, la gestione ambientale e la sovranità tecnologica“, sottolinea Giampiero Di Paolo, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia.

Questo satellite radar ad alte prestazioni in orbita eliosincrona offrirà una copertura globale sistematica e acquisizioni on-demand, con tempi di rivisitazione e qualità delle immagini adatti ad applicazioni scientifiche e di sicurezza. Il satellite SAR-L, dal peso di 2,2 tonnellate, è dotato di una grande antenna dispiegabile di oltre 26 metri quadrati, progettata per rispondere alle esigenze nazionali di sicurezza come il monitoraggio del rischio monitoraggio del rischio geologico e la protezione civile.

– foto IPA Agency –

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