PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia riunirà il 26 novembre a Parigi esperti militari e industriali per discutere il ruolo della guerra elettronica nella superiorità aerospaziale. Il seminario annuale del Centro di studi strategici aerospaziali (Cesa), organizzato presso l’École militaire dall’Aeronautica e Forza spaziale francese, sarà dedicato al tema “Dominare lo spettro, garantire la libertà d’azione”.

Secondo il ministero delle Forze armate, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente mostrano una crescente integrazione tra intelligence elettromagnetica, disturbo dei segnali, inganno, operazioni cyber e attacchi convenzionali. Lo spettro elettromagnetico è indispensabile per comunicazioni, navigazione, rilevamento e guida delle armi, ma la sua contestazione può compromettere la manovra militare.

Il confronto esaminerà l’evoluzione dalla guerra elettronica alla guerra nel campo elettromagnetico, già sperimentata in Francia nell’esercitazione Orion 26, e le capacità necessarie a preservare la libertà d’azione dal suolo fino all’orbita geostazionaria. Tre tavole rotonde affronteranno la trasformazione della potenza aerea e spaziale, il controllo dello spettro in ambiente conteso e i futuri requisiti operativi, tecnologici e dottrinali. Il seminario ripercorrerà inoltre l’esperienza francese nella guerra elettronica dal 1991 poi.

– foto IPA Agency –

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