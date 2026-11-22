ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELOSPAZIO) – La Via Lattea conserva tracce di un passato più antico e complesso di quanto si pensasse. A rivelarlo sono alcune stelle che, pur avendo un’età fino a 12,5 miliardi di anni, presentano una composizione chimica simile a quella del Sole, nato circa 4,6 miliardi di anni fa. Individuate da un gruppo di ricerca guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e accettate per la pubblicazione sulla rivista scientifica Astronomy & Astrophysics, le stelle scoperte offrono nuovi indizi sulle origini del disco sottile, suggerendo che la sua popolazione stellare possa essersi formata molto prima di quanto generalmente ipotizzato.

Le stelle conservano nella loro composizione chimica le tracce del materiale da cui si sono formate. Nelle prime fasi della storia della Via Lattea, il gas era povero di elementi pesanti, come ferro, silicio e magnesio, prodotti dalle stelle e successivamente diffusi nello spazio. Con il passare del tempo, questi elementi si sono accumulati, contribuendo alla formazione di nuove stelle e pianeti.

Le stelle individuate nello studio indicano, però, che questo arricchimento chimico era già avvenuto in alcune regioni della Galassia miliardi di anni prima della nascita del Sole. Ciò significa che alcuni degli ingredienti necessari alla formazione di pianeti rocciosi, come la Terra, erano già disponibili in epoche così lontane. Ma la composizione chimica di queste stelle non racconta soltanto quanto rapidamente si sia arricchita la Via Lattea: offre anche indizi su come si sia formata la sua struttura. La nostra Galassia comprende infatti un disco spesso, popolato prevalentemente da stelle antiche, e un disco sottile, che ospita stelle generalmente più giovani, tra cui il Sole. Secondo il quadro tradizionale, il primo avrebbe iniziato a formarsi prima del secondo.

Le stelle analizzate, però, presentano non solo una composizione chimica tipica del disco sottile, ma anche movimenti compatibili con tale componente. La loro età suggerisce quindi che le origini della popolazione stellare del disco sottile possano risalire a un’epoca molto più remota di quanto generalmente ipotizzato, forse già alle prime fasi di formazione del disco spesso.

“Siamo abituati a pensare al Sole come a una stella con caratteristiche chimiche tipiche di una fase relativamente recente della storia della Via Lattea”, spiega Riano Giribaldi, ricercatore dell’INAF e primo autore dello studio. “I nostri risultati mostrano invece che stelle con una composizione chimica molto simile esistevano già miliardi di anni prima della nascita del Sistema solare. Questo ci suggerisce che l’evoluzione chimica della nostra Galassia potrebbe essere stata molto più rapida di quanto immaginassimo”.

Per arrivare a questo risultato, il gruppo di ricerca ha combinato i dati spettroscopici della survey internazionale GALAH DR4 con le misure di distanza del satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Il team di ricerca ha inoltre utilizzato l’Infrared Flux Method, una tecnica che consente di determinare con elevata accuratezza la temperatura delle stelle, un parametro fondamentale per stimarne l’età. Stabilire quando una stella si sia formata è infatti uno degli aspetti più complessi dell’analisi, poiché le stelle non conservano una data di nascita e, soprattutto quando hanno più di dieci miliardi di anni, anche una piccola incertezza nella temperatura può alterare la stima della loro età di miliardi di anni. “Le stelle non hanno una carta d’identità che ci permetta di sapere quando sono nate”, spiega Giribaldi. “Per questo abbiamo confrontato diversi campioni e metodi di analisi, verificando più volte le nostre stime. Quando si studiano stelle così antiche, anche un piccolo errore può cambiare enormemente il risultato”.

Il risultato si inserisce in un quadro più ampio, che trova riscontri anche nelle osservazioni del telescopio spaziale James Webb. Quest’ultimo ha infatti individuato galassie lontanissime che, nonostante fossero osservate in un’epoca in cui l’Universo era ancora giovane, mostravano già un significativo arricchimento chimico. Lo studio offre così un ulteriore elemento per comprendere i tempi dell’evoluzione delle galassie, aprendo anche interrogativi su quanto presto possano essersi create le condizioni per la formazione di pianeti potenzialmente abitabili. La vita avrebbe quindi potuto comparire altrove nella Galassia molto prima che sulla Terra, dove le prime tracce della sua presenza risalgono ad almeno 3,5 miliardi di anni fa? È una possibilità ancora tutta da esplorare.

“È forse una delle implicazioni più affascinanti del nostro lavoro”, osserva Laura Magrini, ricercatrice dell’INAF e coautrice dello studio. “Non possiamo affermare che attorno a queste stelle si siano formati pianeti abitabili, né tantomeno che abbiano ospitato forme di vita. Ma possiamo iniziare a chiederci se le condizioni chimiche necessarie fossero già presenti molto prima della nascita della Terra. In questo senso, la nostra ricerca amplia la finestra temporale entro cui la vita potrebbe essersi sviluppata nella Via Lattea”.

La possibilità di ricostruire età, composizione chimica e movimenti delle singole stelle rende la Via Lattea un laboratorio privilegiato per studiarne l’evoluzione. I risultati di questo studio mostrano così come l’analisi delle popolazioni stellari più antiche possa aiutare a ricostruire le origini e i processi di formazione delle strutture che osserviamo oggi, offrendo nuovi elementi per comprendere anche la storia delle altre galassie.

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