Ultima stoccata fatale per l’Italia ai Mondiali di Hong Kong: sciabolatrici azzurre fuori ai quarti, stop agli ottavi per la spada maschile

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Dopo i due splendidi ori azzurri di ieri, la penultima giornata dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 riserva all’Italia una doppia beffa all’ultima stoccata: la squadra di sciabola femminile va a un passo dal colpaccio contro la Francia ma si ferma ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile cede negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. È il primo giorno di questa fin qui straordinaria kermesse iridata chiuso senza podi, dunque, per la spedizione italiana, che resta comunque saldamente in testa al Medagliere per Nazioni con sette medaglie di cui tre d’oro e quattro di bronzo.

Rimpianti ma anche tanto orgoglio, dopo una prova da applausi, per l’Italia delle sciabolatrici. Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili hanno offerto una prestazione di cuore e qualità, sfiorando l’accesso alle semifinali. Ottimo il debutto contro la Romania, battuta 45-21, ed eccellente la rimonta negli ottavi di finale con la Spagna superata con il risultato di 45-38. Nei quarti le ragazze guidate dal CT Andrea Aquili, affiancato in panchina dal maestro Marco Ciari, hanno disputato un bellissimo match contro la Francia, squadra numero 1 al mondo e campione uscente. Un punto a punto emozionante, risoltosi all’ultima stoccata sul 45-44 per le transalpine, che esprime però chiaramente la crescita e il potenziale del team italiano di sciabola femminile.

Nel tabellone dei piazzamenti le azzurre hanno perso 45-32 contro il Giappone, riscattandosi poi con il successo per 45-39 sulla Corea e chiudendo così al 7° posto. Il CT Aquili ha sottolineato: “Il nostro percorso di crescita continua e, nonostante il rammarico per un medaglia solo sfiorata, c’è l’orgoglio e la consapevolezza d’essere usciti dalla pedana a testa altissima”.

L’Italia degli spadisti si ripresentava in pedana con il quartetto campione d’Europa in carica formato da Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli. Gli azzurri al debutto hanno superato per 45-28 l’Algeria. Negli ottavi i ragazzi del Commissario tecnico Diego Confalonieri, affiancato in panchina dal maestro Alfredo Rota, hanno affrontato Israele in un assalto equilibratissimo e risoltosi al minuto supplementare con il punteggio di 42-41 in favore degli avversari. Il team italiano nel tabellone dei piazzamenti ha perso con l’Ungheria (45-43), prima di battere la Cina (45-35) e la Gran Bretagna (45-34), piazzandosi al 13° posto. “C’è delusione, è innegabile. Ma i ragazzi hanno combattuto, e non ho nulla da rimproverargli – le parole del CT Confalonieri -. Siamo stati poco lucidi nei momenti decisivi, resta però una stagione eccellente, con una squadra molto giovane che imparerà anche dalle sconfitte. Si riparte da qui”.

Domani, nell’ultima giornata dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, il programma della kermesse iridata si chiuderà con le gare a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile. Il Commissario tecnico delle fiorettiste Simone Vanni schiererà Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. L’Italia degli sciabolatori, guidata dal CT Andrea Terenzio, sarà invece in pedana con Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Le finali per il bronzo e per l’oro, dalle ore 9 italiane, saranno trasmesse in diretta televisiva su RAI Sport (sul web RAI Play) ed Eurosport 2 (con tutte le piattaforme da Dazn a HBO e Discovery). Sui canali social della FIS e sulla pagina Youtube di Federscherma tutti gli aggiornamenti e le voci dei protagonisti del Mondiale di Hong Kong 2026.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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