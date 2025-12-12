ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Un cuoco prepara delle pizze in un ristorante chiamato Ivo a Trastevere, a Roma, in Italia, l’11 dicembre 2025. La cucina italiana è stata riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) come parte del patrimonio culturale immateriale mondiale, hanno annunciato mercoledì le autorità italiane.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).