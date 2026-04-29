La Cina detiene le maggiori riserve mondiali di 14 risorse minerarie

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha le maggiori riserve mondiali di 14 risorse minerarie, tra cui terre rare, tungsteno, stagno, molibdeno, antimonio, gallio, germanio, indio, fluorite e grafite, hanno mostrato gli ultimi dati inerenti.

Nel 2025 il Paese si è inoltre classificato al primo posto a livello mondiale nella produzione di 17 risorse minerarie, tra cui carbone, vanadio, titanio, zinco, terre rare, tungsteno, stagno, molibdeno, antimonio, gallio, indio, oro e tellurio, secondo quanto riportato oggi dal ministero delle Risorse Naturali.

Nel 2025 la produzione dell’industria mineraria in Cina ha raggiunto circa 32.700 miliardi di yuan (circa 4.770 miliardi di dollari), pari a oltre il 23% del PIL nazionale, confermando il primato mondiale del Paese nella produzione, fusione e lavorazione dei minerali.

La Cina è anche un fornitore di primo piano per le industrie globali della fusione e della lavorazione, hanno dichiarato oggi in conferenza stampa i funzionari del ministero, aggiungendo che la base di risorse del Paese contribuisce a garantire la stabilità delle sue catene industriali e lo sviluppo dei suoi settori emergenti, oltre a sostenere i mezzi di sussistenza a livello globale.

(ITALPRESS).