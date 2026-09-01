Kirghizistan: vertice SCO, Peng Liyuan partecipa a evento per coniugi di leader

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, ha partecipato questa mattina a un evento organizzato da Aigul Japarova, moglie del presidente kirghiso Sadyr Japarov, per i coniugi dei leader presenti al Vertice 2026 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO).

Al suo arrivo alla residenza statale di Ala-Archa, Peng è stata accolta calorosamente da Japarova. Peng e i coniugi dei leader dei Paesi interessati hanno visitato una mostra sulla cultura etnica del Kirghizistan e posato per alcune foto di gruppo, prima di assistere a uno spettacolo presso la Enesay Reception House.

Peng ha definito lo spettacolo meraviglioso e ha elogiato gli artisti per la loro straordinaria maestria. Ha inoltre invitato gli artisti kirghisi a recarsi in Cina per ulteriori spettacoli e scambi culturali, così da consentire al pubblico cinese di conoscere più da vicino la ricca cultura etnica del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).