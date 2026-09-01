SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’ultima versione del primo modello linguistico di grandi dimensioni della Cina dedicato all’industria chimica è stata presentata ieri, segnando un significativo passo avanti dall’acquisizione di conoscenze all’esecuzione intelligente di compiti nel settore chimico e fornendo un nuovo supporto per la gestione di operazioni chimiche complesse, come riferito dall’Istituto di fisica chimica di Dalian (DICP), nel nord-est della Cina, che fa capo all’Accademia cinese delle scienze.

Il Modello linguistico di grandi dimensioni per l’ingegneria chimica (ChemELLM) 3.0 Pro è stato sviluppato congiuntamente dal DICP, da iFlytek, da Alibaba Cloud Computing e da altre istituzioni e imprese.

Il ChemELLM è una componente chiave del nuovo sistema del DICP per la ricerca e lo sviluppo intelligenti nel settore chimico, volto a colmare il divario tra la ricerca di laboratorio e la produzione industriale. Ad oggi, oltre 300 imprese chimiche, università e istituti di ricerca si sono registrati per utilizzare il modello, con un numero cumulativo di chiamate API superiore a 14 milioni.

L’ultima versione di ChemELLM si è evoluta da semplice assistente per l’acquisizione di conoscenze a partner ingegneristico intelligente in grado di collaborare con i professionisti su compiti complessi, offrendo una nuova base per la trasformazione intelligente della ricerca e dello sviluppo nel settore chimico, della progettazione ingegneristica e delle operazioni di produzione.

L’industria chimica comprende materiali complessi, ampie varietà di scale operative, diverse tipologie di dati e rigorosi vincoli ingegneristici, rendendo difficile per i modelli di grandi dimensioni di uso generale soddisfare le esigenze professionali.

La nuova versione si discosta dal modello applicativo convenzionale incentrato su domande e risposte basate sulla conoscenza e sulla generazione di contenuti, introducendo un’architettura a quattro livelli composta da un modello di grandi dimensioni, agenti intelligenti, competenze e strumenti professionali e scenari applicativi.

In questa architettura, il modello di grandi dimensioni funge da nucleo cognitivo, responsabile della comprensione delle conoscenze professionali, dell’analisi delle informazioni multimodali, della generazione di soluzioni e della pianificazione dei compiti. Gli agenti intelligenti agiscono come entità esecutive, occupandosi della scomposizione dei processi, dell’utilizzo degli strumenti, della verifica dei risultati e degli adeguamenti dinamici in funzione degli obiettivi dei compiti, formando un ciclo chiuso che integra cognizione, ragionamento, pianificazione, esecuzione e convalida.

Secondo le valutazioni effettuate da un sistema di valutazione specifico per il settore chimico, ChemELLM 3.0 Pro ha raggiunto un’accuratezza dell’81,96% nelle domande e risposte testuali e dell’80,75% in quelle multimodali, con punteggi complessivi che hanno registrato miglioramenti rispettivamente del 20,2% e del 31,4% rispetto alla versione 3.0.

Il DICP ha affermato che svilupperà ChemELLM 4.0 con capacità potenziate di ragionamento e di pianificazione collaborativa multi-strumento. Utilizzando come scenari di validazione processi chimici tipici e consolidati, come la conversione del metanolo in olefine, l’istituto integrerà fasi chiave tra cui la ricerca di laboratorio, la progettazione ingegneristica e le operazioni degli impianti, per creare un nuovo paradigma che consenta una transizione senza soluzione di continuità “dal laboratorio alla fabbrica” in un unico passaggio.

(ITALPRESS).