BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha esortato l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a considerare lo sviluppo una priorità e ad aprire la strada a un futuro di prosperità condivisa. Xi ha formulato queste osservazioni nel suo intervento al vertice della SCO tenutosi nella capitale kirghisa Bishkek.

Il presidente cinese ha invitato la SCO a dare priorità alla sicurezza e a promuovere un clima di sicurezza universale, aggiungendo che l’organizzazione dovrebbe mettere le persone al primo posto e gettare solide basi per un’amicizia che attraversi le generazioni.

Xi ha inoltre esortato l’organizzazione a promuovere il dialogo e la consultazione e a migliorare la governance in modo equo e ordinato.

(ITALPRESS).