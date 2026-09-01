ROMA (ITALPRESS) – Bosch rinnova la propria partecipazione alla XXI edizione di Formula SAE Italy, in programma dal 2 al 6 settembre presso l’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano dè Melegari (PR). L’evento, organizzato da ANFIA, è rivolto agli studenti di ingegneria di tutto il mondo, chiamati a progettare, costruire e mettere in pista un prototipo monoposto da competizione. Quest’anno, alla manifestazione parteciperanno circa 1.600 studenti, divisi in 53 team universitari (43 europei, di cui 22 italiani) provenienti da 13 Paesi. Presso il circuito sarà presente lo stand di Bosch Engineering, la consociata che coordina tutte le attività motorsport del Gruppo Bosch, dove gli studenti potranno approfondire le soluzioni di Additive Manufacturing. Saranno esposti alcuni componenti realizzati mediante stampa 3D, che testimoniano le potenzialità di questa tecnologia nello sviluppo di applicazioni innovative, insieme al sistema compatto di test µLC Hardware-in-the-loop, pensato per assicurare qualità nello sviluppo di unità di controllo attraverso la simulazione, in un’unica soluzione, dei sensori auto e dei protocolli di comunicazione. In questo modo, i giovani talenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie e strumenti utilizzati nel settore.

Bosch Engineering offre servizi di Additive Manufacturing per la realizzazione di componenti metallici – in alluminio, acciaio e leghe speciali – e plastici, facendo leva sull’esperienza maturata all’interno del Gruppo Bosch. Nato per rispondere alle esigenze produttive interne del Gruppo, infatti, questo know-how si è evoluto in una soluzione industriale completa, disponibile oggi anche per clienti esterni. In collaborazione con l’Additive Solution Center di Norimberga, Bosch Engineering offre un servizio “chiavi in mano”, accompagnando il cliente lungo l’intero processo di sviluppo: dalla consulenza e ottimizzazione del progetto fino alla produzione in serie. Le applicazioni nel campo automotive spaziano dalle parti funzionali, come i componenti del motore, agli elementi strutturali dell’abitacolo, fino alle parti estetiche, per le quali precisione e qualità della finitura sono determinanti. Forte di una consolidata esperienza metallurgica e della conoscenza dei rigorosi processi e delle certificazioni richiesti dall’industria automotive, Bosch Engineering supera la tradizionale visione della stampa 3D come tecnologia destinata esclusivamente alla prototipazione. Le competenze sviluppate consentono infatti di realizzare componenti conformi ai requisiti della produzione industriale, assicurando qualità, affidabilità e ripetibilità anche nelle produzioni in serie. Formula SAE Italy rappresenta il contesto ideale per valorizzare queste competenze. Nel mondo del motorsport, così come nello sviluppo dei prototipi universitari, la rapidità di progettazione e realizzazione dei componenti è infatti un fattore determinante. Le soluzioni di Additive Manufacturing permettono ai team di accelerare i cicli di sviluppo, testare rapidamente nuove soluzioni progettuali e ridurre il time-to-prototype, contribuendo a trasformare un’idea in un componente funzionale in tempi contenuti. Con la propria presenza a Formula SAE Italy, Bosch conferma l’impegno nel sostenere l’innovazione tecnologica, promuovere il dialogo con il mondo accademico e condividere competenze che accompagnano l’evoluzione della mobilità.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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