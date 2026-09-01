Tunisia, Saied “Rivedere l’accordo di associazione con l’Unione europea”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kaïs Saied ha ribadito la necessità di rivedere l’accordo di associazione tra la Tunisia e l’Unione europea, affinché sia “più equilibrato e più giusto”. Lo ha affermato durante l’incontro con il ministro federale degli Esteri tedesco Johann Wadephul, ricevuto il 31 agosto al Palazzo di Cartagine, secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina.

Nel corso dell’incontro, Saied ha sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione tra Tunisia e Germania, in particolare nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca scientifica, della formazione professionale, dell’energia e dell’innovazione tecnologica. Il presidente tunisino ha inoltre sollevato la questione della conversione dei prestiti in investimenti, sostenendo che il popolo tunisino non avrebbe beneficiato adeguatamente di tali finanziamenti e che parte delle risorse sarebbe stata destinata diversamente, con costi rilevanti per il Paese.

Saied ha infine evidenziato la storicità dei rapporti di amicizia tra Tunisia e Germania, che quest’anno celebrano il 70° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche, sottolineando la necessità di nuovi approcci fondati sulla libertà e sulla giustizia per garantire stabilità e sicurezza.

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