G20 Finanze, gli europei protestano per la presenza del ministro russo ad Asheville

ROMA (ITALPRESS) – I ministri delle Finanze europei hanno protestato contro l’inclusione del ministro russo Anton Siluanov nella riunione del G20 Finanze ad Asheville, negli Usa. Gli europei, secondo quanto rende noto il New York Times, hanno minacciato di boicottare la foto di gruppo se Siluanov fosse stato presente. Il ministro russo poi non ha partecipato allo scatto. Siluanov ha avuto un incontro bilaterale con il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, per parlare del piano di pace di Trump per la guerra tra Russia e Ucraina.

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