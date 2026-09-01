KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Sette persone sono morte nella notte a Kiev in seguito a un attacco russo con missili balistici che ha colpito un deposito e altre infrastrutture ferroviarie. Sei delle vittime erano dipendenti delle ferrovie ucraine. Lo ha riferito Oleksandr Pertsovskyi, presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia, citato dall’agenzia Ukrinform. Un altro dipendente ferroviario è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale.

“La nostra squadra è al suo fianco e sta ricevendo tutte le cure necessarie”, ha dichiarato Pertsovskyi. Secondo il dirigente, “decine di persone sono riuscite a mettersi al riparo” e l’azienda sta fornendo loro assistenza. L’attacco ha provocato “ingenti danni” alle infrastrutture ferroviarie. Un’officina nelle vicinanze è stata completamente distrutta e i soccorritori sono ancora impegnati nello spegnimento di alcuni incendi.

ZELENSKY “12 MORTI E DIVERSI FERITI”

“Dalla sera si sono protratti attacchi con bombe FAB e droni su Odessa e la regione. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità, sono in corso lavori per ripristinarla rapidamente alle persone. Hanno danneggiato in modo dimostrativo un punto di passaggio al confine con la Romania, nonché l’infrastruttura per l’esportazione. A Kiev, un colpo al deposito ferroviario ha ucciso sette persone. Sono state colpite anche le oblast di Kherson, Donetsk, Zaporizhia, Kharkiv, Chernihiv, Zhytomyr, Sumy e Dnipropetrovsk. In totale, 12 persone sono morte, tra cui un cittadino indiano, e decine di feriti a causa dell’attacco”. A tracciare un bilancio dopo il massiccio attacco russo nella notte è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. “Una quantità significativa di droni a reazione e di missili balistici è stata impiegata nell’attacco e quasi 350 soccorritori sono stati mobilitati solo a Kiev e nella regione. Ci sono distruzioni dell’infrastruttura residenziale e civile. A Boryspil è stata danneggiata una normale palazzina di cinque piani. Cinquanta persone sono state evacuate. I servizi necessari sono sul posto. Ci sono stati anche colpi contro imprese. In totale, in città quattro morti e 13 feriti“, conclude.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).