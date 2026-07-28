Kirghizistan: a Bishkek Vertice 2026 dei media e dei think tank della SCO

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto mostra un momento del Vertice 2026 dei media e dei think tank dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), a Bishkek, in Kirghizistan, il 27 luglio 2026. Dedicato al tema “Lo Spirito di Shanghai nella nuova era: dai valori condivisi alla cooperazione pratica”, il vertice si è aperto ieri a Bishkek e riunisce circa 260 rappresentanti provenienti da quasi 150 principali organizzazioni mediatiche, importanti think tank, dipartimenti governativi e dal Segretariato della SCO dei vari Paesi membri dell’organizzazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]