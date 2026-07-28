Cina: l’arcipelago di Changshan entra nel patrimonio mondiale UNESCO (1)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone nel settembre 2022, mostra una veduta dell’arcipelago di Changshan a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Ieri, la 48esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell’UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, ha approvato la modifica dei confini dei Santuari per gli uccelli migratori lungo la costa del Mar Giallo e del Golfo di Bohai in Cina, inserendo ufficialmente l’arcipelago nell’Elenco del patrimonio mondiale. Secondo l’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie, si tratta di un’ulteriore estensione del sito del patrimonio naturale mondiale dopo quella precedente avvenuta nel 2024, che migliora ulteriormente l’integrità della serie dei santuari per gli uccelli migratori. L’arcipelago di Changshan si trova sull’unica rotta marittima della via migratoria Asia orientale-Australasia e rappresenta una tappa fondamentale per il recupero delle forze per decine di milioni di uccelli migratori durante l’attraversamento del Mare di Bohai. La sezione del sito appena aggiunta si estende su oltre 4.900 ettari. La regione è ricca di risorse biologiche, con più di 140 specie di uccelli censite.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).