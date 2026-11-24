MONZA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso hanno arrestato un cittadino egiziano 45enne e denunciato un connazionale di 53 anni, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale e ricettazione.

L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione della titolare di una farmacia del centro cittadino. Il 45enne aveva presentato una ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale per richiedere due confezioni di un potente analgesico oppioide. Insospettita da diverse irregolarità formali sul documento — tra cui errori nel timbro medico e l’incongruenza tra dati anagrafici e codice fiscale — la farmacista, temporaneamente sprovvista del medicinale, aveva invitato l’uomo a ripassare, allertando contestualmente i Carabinieri. Così, non appena ha fatto rientro nella farmacia, il 45enne è stato bloccato dai militari dell’Arma. L’azione coordinata ha permesso di fermare al contempo anche il complice, un 53enne che stazionava all’esterno a bordo della propria auto con funzioni di supporto e copertura.

Le perquisizioni personali e quella veicolare hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro: 14 compresse di un antidolorifico oppioide e 3 compresse di un farmaco antiepilettico, 13 ricette rosse del Servizio Sanitario Nazionale (riconducibili ai Servizi sanitari delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna) già precompilate con prescrizioni del medesimo oppioide e timbri contraffatti di ignari medici, 28 ricette rosse del S.S.N. dell’Emilia-Romagna ancora in bianco, uno scontrino di prenotazione per ulteriori due confezioni dello stesso farmaco presso una farmacia di Lazzate, 161 euro in contanti, agende con appunti e uno smartphone. Il 45enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già gravato da precedenti di polizia, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Monza, mentre il complice è stato denunciato.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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