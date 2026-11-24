ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 27 novembre “Vasco Live 20|26 – The Essentials”, il nuovo album dal vivo di Vasco Rossi. Il disco raccoglie 17 brani estratti dall’ultimo tour, quella che lo stesso rocker di Zocca ha definito “la scaletta dei brani mancanti”: una selezione di rarità, pezzi mai eseguiti prima in concerto o assenti dal vivo da moltissimi anni.

La tracklist ripesca soprattutto dal repertorio degli anni Ottanta e Novanta, con brani come “Vado al massimo”, “Fegato spappolato”, “Alibi”, “Sono ancora in coma”, “Ciao”, “Non siamo mica gli americani” e “La noia”. Accanto a questi classici ritrovati figurano anche “Ormai è tardi”, “Domani sì, adesso no”, “Tango della gelosia”, “Lunedì”, “Un mondo migliore” e “Marea”, ultimo singolo e video.

In contemporanea con l’album arriverà nei negozi anche il volume fotografico “Vasco Live 2026“, che raccoglie gli scatti più significativi realizzati durante l’ultima tournée. All’interno del libro saranno presenti anche degli appositi QR Code per accedere a contenuti video esclusivi.

– Foto ufficio stampa –

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