Una mostra che presenta l'arte dell'antica Grecia proveniente dalla regione italiana della Puglia ha aperto al Museo di Qingzhou, con 115 reperti tra ceramiche, sculture e monete che illuminano gli scambi culturali dell'antico mondo mediterraneo.

Intitolata “L’epopea degli dei dell’Olimpo: tesori della cultura e dell’arte greca antica dalla Puglia, Italia”, la mostra intreccia la sua narrazione attorno a sei divinità greche, con Poseidone come punto di partenza. Sono esposti reperti che riflettono vividamente la vita quotidiana e le credenze religiose dell’antica Puglia, catturando l’attenzione dei visitatori.

“Quest’anno segna il 55esimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia”, ha osservato Zeng Lei, direttore del Museo di Qingzhou, aggiungendo che questa è la prima grande mostra del museo con reperti concessi in prestito dall’estero. “Vogliamo aprire una finestra che permetta al nostro pubblico di conoscere civiltà provenienti da altre parti del mondo”.

La dottoressa Anna Lucia Tempesta, membro dell’Ufficio per l’Innovazione e la Cooperazione del Dipartimento per il Turismo e la Cultura della Regione Puglia e direttrice del Centro Bibliotecario e Museale di Lecce, ha sottolineato che il paesaggio unico della Puglia – tra mari e pianure – ha favorito un profondo legame locale con le culture greca e romana. “Più di due millenni fa, sia la Puglia sia Qingzhou si trovavano all’apice della loro prosperità urbana”, ha dichiarato la dottoressa. “Questa mostra agevola un dialogo attraverso i secoli, collegando i nostri popoli per mezzo di echi culturali condivisi”.

“Questa mostra avvia una conversazione culturale: reperti del Mediterraneo e della Cina orientale si incontrano qui, colmando un divario di migliaia di anni”, ha affermato Wang Liyuan, responsabile del Dipartimento Mostre del Museo di Qingzhou.

Il Museo di Qingzhou è l’unico museo completo a livello di contea incluso nel primo gruppo dei musei cinesi di prima classe a livello nazionale. Tra i suoi tesori iconici figurano le statue buddhiste rinvenute nella cripta del sito del tempio di Longxing. La maggior parte di queste sculture in pietra presenta incisioni raffinate e conserva tracce di doratura e pigmenti, costituendo un materiale di inestimabile valore per lo studio dell’arte buddhista cinese.

La mostra rimarrà aperta fino a marzo 2026.

