ITA Airways lancia il nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Caracas

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways annuncia il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Caracas, operativo dal 30 marzo 2027. La rotta sarà servita con tre frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e la domenica, e sarà operata con Airbus A330-900.

L’avvio del nuovo volo è il risultato di un percorso sviluppato in stretta collaborazione con le autorità competenti e con il prezioso supporto della rete diplomatica, inclusa l’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia. Un dialogo istituzionale che ha contribuito alla creazione delle condizioni necessarie per ristabilire un collegamento aereo diretto e strategico tra i due Paesi, riassunte nel Memorandum of Understanding sottoscritto questa mattina dall’Amministratore Delegato di ITA Airways Joerg Eberhart e dall’Ambasciatrice della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia, S. E. Maria Elena Uzzo Giannattasio.

“Roma e Caracas tornano a essere unite da un volo diretto: un collegamento che va oltre la dimensione commerciale, perché riavvicina persone, famiglie e imprese e rinnova un legame storico tra Italia e Venezuela. Desidero ringraziare il Primo Vice Ministro degli Esteri e del Commercio Internazionale e l’Ambasciatrice della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia per il dialogo costante e il contributo offerto alla realizzazione di questo progetto, insieme a tutte le autorità e le rappresentanze diplomatiche coinvolte. Con questa rotta, ITA Airways mette la propria connettività al servizio delle relazioni tra i due Paesi e delle tante realtà italiane che da generazioni sono parte della vita economica e sociale del Venezuela”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

“Oggi abbiamo compiuto un passo importante per rafforzare i legami tra Venezuela e Italia, attraverso la firma di questo Memorandum d’Intesa con ITA Airways. Il nuovo collegamento aereo, previsto a partire dal prossimo 30 marzo, rappresenta un’opportunità strategica per avvicinare i nostri Paesi. Sarà un ponte di connessione per le nostre comunità, per il turismo, gli scambi commerciali e culturali.Siamo orgogliosi di questa importante opportunità per i nostri Paesi”, ha dichiarato María Elena Uzzo Giannattasio, Ambasciatrice della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia.

“La rotta Roma Fiumicino-Caracas riveste un’importanza significativa per il Sistema Paese: rafforza la connettività dell’Italia con un mercato di rilievo in America Latina, favorisce le relazioni economiche e commerciali e sostiene l’attività delle aziende italiane presenti in Venezuela, offrendo nuove opportunità di mobilità per persone, merci e relazioni d’affari – spiega ITA Airways in una nota -. Grazie alle connessioni disponibili presso l’hub di Roma Fiumicino, il collegamento consentirà inoltre ai passeggeri di proseguire agevolmente verso numerose destinazioni del network nazionale e internazionale di ITA Airways. Il nuovo volo risponde anche alle esigenze della numerosa comunità italiana e di origine italiana residente in Venezuela, consolidando i legami familiari, culturali e sociali tra i due Paesi. Al tempo stesso, il collegamento contribuirà a promuovere i flussi turistici e a rafforzare il ruolo di Roma Fiumicino come porta d’accesso privilegiata all’Italia e all’Europa”.

– foto ufficio stampa ITA Airways –

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