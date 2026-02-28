ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran”. Katz ha dichiarato uno stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese.

“Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele”, ha dichiarato. “Di conseguenza, si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro. Pertanto, e in conformità con la sua autorità ai sensi della legge sulla Difesa civile, il ministro della Difesa Katz ha ora firmato un’ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele”.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato tre esplosioni nel centro di Teheran. Intanto in Israele si sono attivate le sirene per “un’allerta proattiva volta a preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili nel nostro territorio”, ha detto un portavoce dell’esercito. Le Forze di difesa israeliane sottolineano che “al momento non è necessario rimanere all’interno delle aree protette”.

MEDIA “OPERAZIONE CONGIUNTA CON GLI USA”

Israele e gli Stati Uniti avrebbero lanciato un attacco con congiunto all’Iran. È quanto riportano diversi media stranieri tra cui il canale israeliano Channel 12 citando una fonte della sicurezza israeliana. L’attacco militare in corso in Iran “sarà molto più esteso degli attacchi americani del giugno scorso contro gli impianti nucleari iraniani”. È quanto riporta il New York Times citando funzionari statunitensi.

TRUMP “L’OBIETTIVO E’ PROTEGGERE GLI AMERICANI DALLE MINACCE DEL REGIME”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un video postato su Truth in cui informa il popolo americano dell’inizio dell’operazione in Iran. “Abbiamo avviato un’operazione militare su larga scala in Iran”, ha spiegato. “Il nostro obiettivo è proteggere il popolo americano eliminando le minacce del regime”.

“Abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. Ci abbiamo provato. Distruggeremo i missili dell’Iran e raderemo al suolo la loro industria missilistica. Sarà completamente annientata. Annienteremo la loro marina. Potremmo avere delle vittime, cosa che accade spesso in guerra, ma lo stiamo facendo per il futuro”, ha aggiunto.

LE ESPLOSIONI VICINO AGLI UFFICI DI KHAMENEI

“Un denso fumo si è alzato dal quartiere di Teheran dove risiede abitualmente la Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei”. È quanto riferisce il quotidiano iraniano Shargh, citato da “Il New York Times” che poi riporta le testimonianze di residenti di Teheran che confermano le notizie del giornale iraniano: “hanno riferito di aver visto del fumo alzarsi dal quartiere, dove si trovano anche il palazzo presidenziale e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale”.

ISRAELE CHIUDE LO SPAZIO AEREO AI VOLI CIVILI

Dopo l’attacco israeliano all’Iran, il ministro dei Trasporti israeliano, Miri Regev, ha dato disposizioni all’Ente per l’aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili. È quanto riporta il sito Ynet. La sicurezza e l’incolumità dei passeggeri “sono la massima priorità”.

TAJANI “IN CONTATTO CON LE AMBASCIATE, LA PRIORITA’ E’ LA SICUREZZA”

“Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi”. Lo scrive in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

CROSETTO “IL PERSONALE DELLA DIFESA ITALIANA NON E’ COINVOLTO NEGLI EVENTI”

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso”. Così in un post su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. “La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto”.

