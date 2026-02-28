ROMA (ITALPRESS) – Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence.

Nel corso della conversazione è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente. Il Governo invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d’Italia nella regione e dalla Farnesina.

In questo momento particolarmente difficile, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici”. Il Presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni.

TAJANI “NESSUN ITALIANO COINVOLTO NEGLI ATTACCHI”

“La prima notizia positiva è che non c’è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici in Iran e in altri Paesi dell’area, in particolare in quella del Golfo”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina sugli sviluppi dell’attacco Israele-Usa all’Iran. “Anche i militari, in Kuwait, nella base attaccata dall’Iran sono incolumi – ha aggiunto -: non ci sono militari italiani feriti e non ci sono italiani coinvolti in nessuna delle azione militari”. Per quanto riguarda turisti e residenti nell’area, “diciamo ai nostri concittadini di non muoversi: cercheremo di aiutarli nel migliore dei modi, stiamo lanciando messaggi per contattare la nostra unità di crisi. Non abbandonino gli alberghi se turisti, stiamo cercando di assisterli tutti. Stiamo parlando di decine di migliaia di italiani”. “L’attacco all’Iran “non sarà una guerra lampo, durerà giorni“, ha aggiunto.

CROSETTO “IL PERSONALE DELLA DIFESA ITALIANA NON E’ COINVOLTO NEGLI EVENTI”

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso”. Così in un post su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. “La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto”.

