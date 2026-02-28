Iran, von der Leyen “Sviluppi preoccupanti, prevenire un peggioramento delle tensioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli sviluppi in Iran sono estremamente preoccupanti. Restiamo in stretto contatto con i nostri partner nella regione. Riaffermiamo il nostro fermo impegno a salvaguardare la sicurezza e la stabilità regionale. Garantire la sicurezza nucleare e prevenire qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare le tensioni o indebolire il regime globale di non proliferazione è di fondamentale importanza”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. “L’Unione Europea ha adottato ampie sanzioni in risposta alle azioni del regime omicida iraniano e delle Guardie Rivoluzionarie e ha costantemente promosso sforzi diplomatici volti ad affrontare i programmi nucleari e balistici attraverso una soluzione negoziata. In stretto coordinamento con gli Stati membri dell’UE, adotteremo tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini dell’UE nella regione possano contare sul nostro pieno sostegno. Invitiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione, a proteggere i civili e a rispettare pienamente il diritto internazionale”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).