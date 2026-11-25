ROMA (ITALPRESS) – Un dialogo tra studiosi, dirigenti e decisori politici che, in un mondo sempre più interconnesso, rappresenta una preziosa necessità per orientare le politiche pubbliche verso il bene comune. E’ questo l’obiettivo dell‘incontro “Intelligenza artificiale e lavoro umano. Sostituzione o alleanza?”, parte della rassegna “Il mondo che cambia. Scenari e sfide per le imprese” che si è svolto presso la Sala della Regina della Camera dei deputati.

Un momento di riflessione e confronto che ha visto la presenza, tra gli altri, di padre Paolo Benanti, teologo e filosofo; Pietro Labriola, ad di Tim; Alessandro Colucci, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati; e moderato dal presidente della Fondazione De Gasperi, Angelino Alfano.

“Perchè questa forma di tecnologia assume tanto interesse oggi? Ne abbiamo avute molte ma per nessuna abbiamo fatto dei discorsi apocalittici“, ha affermato Paolo Benanti ricordando le parole di Papa Leone nell’enciclica Magnifica Humanitas sulla necessità di “disarmare l’intelligenza artificiale”. Ma per Benanti non si tratta di un problema di Ia, “ma della forma che acquista nei processi di formazione” ed è per questo la narrativa che “si associa a questa trasformazione merita di essere affrontata analiticamente. L’intelligenza artificiale significa energia – ha proseguito -, i data center sono la nuova forma di stress per il sistema produttivo italiano, consumano molta energia, acqua e telecomunicazioni”.

Pietro Labriola, ad di Tim, ha evidenziato come “dobbiamo renderci tutti conto che l’innovazione non si può bloccare. Siamo in un mondo nel quale la flessibilità diventerà una cosa sempre più importante; cominciamo a capire come queste tecnologie e il loro funzionamento possano aiutarci a incrementare la produttività, al tempo stesso tutti quanti dovremmo renderci conto che per nessuno di noi è garantita la stessa mansione e l’intelligenza artificiale ci accompagnerà come strumento che accelera la nostra produttività e il nostro modo di vedere le cose”. E’ più o meno ciò che è accaduto in passato, solo che oggi sta accadendo più velocemente di quanto immaginassimo”, ha concluso.

Alessandro Colucci, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha osservato che l’intelligenza artificiale “sostituirà soprattutto dei compiti più che interi mestieri e per un Paese che invecchia il rischio è non avere abbastanza persone per far funzionare i servizi. L’intelligenza artificiale è una condizione per restare competitivi e per accompagnare chi deve cambiare mestiere, ma l’alleanza non è automatica – ha spiegato -, va costruita e se arriva solo sulle grandi aziende il divario cresce”.

Angelino Alfano, ha evidenziato come la domanda da porci non è cosa può fare l’intelligenza artificiale, ma cosa vogliamo che faccia. Questa questione di fondo ci instrada su dove dobbiamo andare, quali sono le regole e quali sono i binari da prendere affinché l’uomo non perda il controllo della macchina.

La sfida dell’Ia non è tra computer, tra ingegneri e dei super tecnici, è una sfida per scienziati ma lo è anche per i legislatori, per filosofi, una sfida su come reagisce un Paese come l’Italia che fa parte del G7, come reagisce l’Ue”, ha concluso.

– Foto xb1/Italpress –

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