ROMA (ITALPRESS) – S&P Global Ratings ha confermato i Rating non richiesti di lungo e breve termine dell’Italia a “BBB+/A-2”. L’outlook rimane positivo. Lo scrive S&P nel suo documento di valutazione dell’Italia, sottolineando che “l’outlook positivo riflette la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale e nei prezzi dell’energia, il diversificato settore privato italiano continuerà a sostenere avanzi delle partite correnti (sebbene a un ritmo più contenuto). Ciò andrà a beneficio della posizione creditoria netta dell’economia verso l’estero, mentre il settore pubblico ridurrà gradualmente il proprio indebitamento netto, consentendo al debito pubblico di diminuire lentamente entro il 2028”. “Potremmo prendere in considerazione un declassamento dei rating – si legge nel documento – qualora la situazione economica, esterna o di bilancio dell’Italia dovesse deteriorarsi in misura significativamente superiore alle nostre previsioni. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l’incertezza legata al commercio internazionale o ai prezzi dell’energia dovesse compromettere in modo rilevante la fiducia di consumatori e imprese, incidendo negativamente sulla posizione finanziaria esterna e sui conti pubblici dell’Italia”. “Potremmo migliorare i rating – prosegue il documento – se l’Italia continuasse a rafforzare la propria posizione finanziaria esterna, se la sua economia si dimostrasse più resiliente agli shock commerciali e dei prezzi dell’energia, o se riuscisse a ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL”.

– foto Ipa Agency –