Coppa del Mondo, Galassi conquista l’argento nella tappa di spada a Berna

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Matteo Galassi conquista la medaglia d’argento nella tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Berna. Una prestazione da applausi per il 21enne romagnolo dei Carabinieri, che si arrende solo all’olimpionico ungherese Siklosi (15-12) in finale ma dà l’ennesima prova del suo talento e sale per la sesta volta in carriera sul podio del massimo circuito internazionale, la seconda consecutiva dopo il debutto stagionale a Casablanca (fu secondo anche lì). Sulle pedane svizzere molto bene anche Andrea Santarelli, 7° classificato, privato di una medaglia nel derby azzurro dei quarti contro Galassi. Tra i “top 16” anche Simone Mencarelli (9°) e Davide Di Veroli (11°).

La splendida giornata di Galassi è iniziata con il successo per 15-10 su Kruz Schembri, portacolori delle Isole Vergini, ed è proseguita con il 15-11 con cui ha eliminato il coreano Sangyoung Park. Negli ottavi lo spadista di Cervia, che si allena alla Ginnastica Victoria di Torino, ha lottato fino all’ultima stoccata contro il ceco Jakub Jurka, vincendo 15-14 e andando così a giocarsi un posto sul podio nel derby azzurro contro Andrea Santarelli. Nella rivincita della semifinale di cinque giorni fa a Catania, valida per la Prima Prova Nazionale Assoluti e vinta proprio da “Santa”, oggi Galassi si è imposto per 15-8 sul suo capitano, ottenendo così la certezza del suo secondo podio consecutivo in due gare stagionali. In semifinale, contro il francese Kendrick Jean Joseph, il carabiniere classe 2005 ha continuato a dare spettacolo e, con il punteggio di 15-12, ha staccato il pass per l’ultimo atto. Soltanto in finale l’azzurro ha ceduto 15-12 all’ungherese Gergely Siklosi, dando ancora una volta dimostrazione del suo talento: il match, equilibratissimo fino al 12-12, ha visto nelle battute conclusive prevalere l’esperienza dell’olimpionico magiaro, ma l’argento di Galassi è una meravigliosa conferma.

Bellissima prova e 7° posto ricco di significato per Andrea Santarelli. Proveniente dal lungo percorso dalle qualificazioni di ieri, il 33enne folignate è stato protagonista anche oggi di assalti eccellenti, che l’hanno visto eliminare, uno dopo l’altro, il tedesco Jakob Stange per 15-10, il giapponese Masaru Yamada con il punteggio di 15-14 e il marocchino Houssam Elkord con il 15-12 che ha proiettato lo spadista delle Fiamme Oro tra i “top 8”. Lo stop nel derby contro Galassi ha fatto sfumare il podio, ma non le certezze che Santarelli porta con sé dopo la due giorni di Berna, in attesa della prova a squadre di domani.

E a proposito di squadra, e della forza del gruppo italiano, sono arrivate prestazioni positive e piazzamenti tra i migliori 16 anche per Simone Mencarelli e Davide Di Veroli. Il campione europeo in carica, nel suo percorso, ha battuto 15-8 lo svedese Christopher Kelly e si è ripetuto imponendosi 15-12 su Hoi Sun Fong, portacolori di Hong Kong. È stato il kazako Vadim Sharlaimov (15-10) a fermare Simone Mencarelli che ha chiuso in 9^ posizione. Stop agli ottavi anche per Davide Di Veroli. Il vicecampione del mondo ha sconfitto due portacolori dell’Ucraina, prima Arseniy Karapysh (12-9) e poi Nikita Koshman (15-12), vedendo sfumare il pass per i “top 8” solo contro l’israeliano Alon Sarid che, vincendo 15-12, ha decretato l’11° posto dello spadista romano. Ha infine concluso 51° Filippo Armaleo.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Berna si concluderà con la prova a squadre: l’Italia del ct Diego Confalonieri sarà in pedana con il quartetto composto da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli.

Nel sabato svizzero ci sarà anche spazio per un’importante esibizione di scherma paralimpica di “stampo italiano”, con il coordinamento organizzativo di Matteo Betti e la partecipazione dell’atleta azzurra Sofia Brunati e della Presidente della Commissione Arbitrale di World Para Fencing, Alessia Tognolli.

Sempre domani si disputano i tabelloni principali e si gareggia per le medaglie individuali in tutte le altre armi. Nella notte la spada femminile a Wuxi con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Carola Maccagno, Rossella Fiamingo, Gaia Traditi e Lucrezia Paulis. Poi il fioretto a Plovdiv con gli uomini Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Giulio Lombardi, Alessio Foconi, Mattia De Cristofaro, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni ed Edoardo Luperi; e con le donne Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Sinigalia, Irene Bertini, Aurora Grandis, Carlotta Ferrari e Matilde Molinari. Infine, la sciabola al Cairo: nella gara maschile Cosimo Bertini, Leonardo Reale, Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri, Dario Cavaliere e Mattia Rea; nella prova femminile Michela Battiston, Giulia Arpino, Mariella Viale, Manuela Spica, Chiara Mormile, Alessia Di Carlo e Rebecca Gargano.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

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