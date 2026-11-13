ROMA (ITALPRESS) – “Rispetto alle cose che avevamo detto all’ingresso c’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano. Il governo ha annunciato che ritirerà l’intervento previsto e noi abbiamo chiesto che quelle risorse siano utilizzate come investimento nel settore”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, al termine dell’incontro con l’esecutivo sulla manovra, facendo il punto sui vari dossier al centro del confronto, a partire da sanità e previdenza.

Sul fronte sanitario, i sindacati hanno sollecitato maggiori investimenti e posto l’accento sul privato convenzionato: “Non è possibile fare convenzioni con strutture private che non rinnovano i contratti da anni. È una questione di dignità del lavoro, non possiamo dare i soldi pubblici a strutture che si rifiutano di rinnovare i contratti alle lavoratrici e ai lavoratori”.

Netta chiusura, invece, da parte del governo sul tema delle pensioni. “Insistiamo: ci sono 800 milioni disponibili che devono essere utilizzati adesso, non a gennaio – spiegano i sindacati -. C’è una questione di giustizia sociale: l’inflazione e l’impoverimento dei pensionati sono superiori a quelli del passato e i soldi vanno impiegati per la rivalutazione delle pensioni, anziché mortificare ulteriormente chi ha lavorato una vita”.

Dal fronte sindacale arriva inoltre la richiesta di reintrodurre “Opzione donna” per dare risposte a chi ha sacrificato il percorso professionale per la famiglia, oltre a invocare una pensione di garanzia per i giovani alle prese con la precarietà. Di fronte alle resistenze dell’esecutivo, la mobilitazione sindacale proseguirà per convincere il governo a impiegare subito le risorse disponibili.

MELONI “TAGLI? CHI LO RACCONTA DICE COSA SMENTITA DAI NUMERI”

“Tagli alla scuola? Chi racconta questo dice una cosa che i numeri smentiscono. Ascoltate” Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene in un video postato sui propri canali social per smentire le ricostruzioni delle opposizioni relative ai presunti tagli al settore dell’istruzione nella legge di bilancio. La premier sottolinea come i dati sulla popolazione scolastica e sugli organici smentiscano l’allarmismo sui presunti licenziamenti o sulla chiusura degli istituti. Nello specifico, a fronte di un calo della popolazione studentesca pari all’-1,5%, la copertura del turnover del personale docente viene garantita al 99,5%, portando a un miglioramento effettivo del rapporto tra numero di alunni e insegnanti (pari a circa 7 studenti per docente su una platea di circa 6,86 milioni di alunni e 954mila cattedre).

Dal governo viene inoltre evidenziato che la riorganizzazione non comporta alcuna cancellazione di classi o licenziamento di docenti, ma riguarda l’efficientamento e l’accorpamento delle sole dirigenze e della gestione amministrativa. Parallelamente, le misure di bilancio destinate all’istruzione includono incrementi retributivi al 5,4% a regime, l’estensione del taglio del cuneo fiscale, il rafforzamento della Carta del Docente (+60 milioni di euro a regime) e risorse dedicate alla stabilizzazione dei docenti di sostegno e al finanziamento dei tutor scolastici.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).