ROMA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto ad Hanoi dal Capo Dipartimento ICQRF del MASAF, Felice Assenza, e dal Direttore generale dell’Intellectual Property Office of Viet Nam, Luu Hoang Long, un piano operativo biennale per rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche nei due Paesi. L’intesa dà concreta attuazione, nell’ambito delle denominazioni d’origine, al Memorandum sulla cooperazione agricola firmato dal Ministro Francesco Lollobrigida ad Hanoi il 1° marzo 2024.

L’iniziativa rientra nella strategia promossa dal Ministro per proteggere le eccellenze italiane a livello internazionale e fa seguito alla recente richiesta, avanzata dall’Italia insieme ad altri undici Stati membri, di una strategia europea comune nei mercati dei Paesi terzi. “Difendere le nostre indicazioni geografiche significa tutelare il lavoro dei nostri agricoltori, l’autenticità dei nostri territori e il diritto dei cittadini a non essere ingannati”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Con questo piano operativo rafforziamo la cooperazione tra Roma e Hanoi e diamo seguito concreto agli impegni presi nel 2024: portiamo il modello italiano dei controlli e della qualità in un mercato strategico come quello vietnamita, consolidando la rete di protezione contro ogni forma di contraffazione e concorrenza sleale a livello globale”, ha aggiunto.

Nel dettaglio, il piano avvierà nei prossimi mesi una collaborazione strutturata tra le autorità competenti attraverso lo scambio di informazioni, formazione ed esperti, la condivisione delle migliori pratiche nei controlli e nel contrasto agli usi illeciti, oltre al sostegno ai titolari dei diritti nella gestione delle denominazioni protette.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai consumatori e nuove opportunità di sviluppo per le imprese e i territori rurali di entrambi i Paesi. La firma è avvenuta presso Casa Italia ad Hanoi durante il workshop bilaterale “Protecting Origins, Promoting Growth: A Bilateral Dialogue on Food Quality and IP Enforcement”, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Vietnam, Marco Della Seta, e dei rappresentanti delle istituzioni europee e vietnamite, delle imprese e del settore della proprietà intellettuale.

La cooperazione si inserisce nel quadro dell’Accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA), in vigore dal 1° agosto 2020. Con questa iniziativa il MASAF, tramite l’ICQRF, consolida ulteriormente la propria rete internazionale a difesa del valore economico, produttivo e culturale delle denominazioni d’origine.

– foto ufficio stampa Masaf –

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