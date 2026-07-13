Impresa mafiosa e riciclaggio nel settore delle slot machine, maxi operazione in Puglia con oltre 100 indagati

BARI (ITALPRESS) – Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma e misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. Oltre 100 indagati per il reato di impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento.

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– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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