Impresa mafiosa e riciclaggio nel settore delle slot machine, maxi operazione in Puglia con oltre 100 indagati

BARI (ITALPRESS) – Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma e misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. Oltre 100 indagati per il reato di impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento.
IN AGGIORNAMENTO
– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).
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