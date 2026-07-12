Accoltellato davanti a un supermercato, 19enne morto a Crema

CREMA (CREMONA) (ITALPRESS) – Un diciannovenne egiziano è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri a Crema. Il giovane è spirato dopo essere stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso. I fatti si sono svolti davanti a un supermercato ma non sono ancora chiare le circostanze in cui si sono svolti. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

– foto di repertorio IPA Agency –

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