CAPRI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Nel pomeriggio si terranno a Capri i funerali di Peppino di Capri, scomparso all’età di 87 anni. Il feretro è arrivato in tarda mattinata in Piazzetta accolto da turisti e cittadini. Poi l’omaggio nella camera ardente, e alle 17 le esequie e l’ultimo saluto all’artista. Il sindaco ha proclamato per oggi il lutto cittadino.

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