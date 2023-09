NAPOLI (ITALPRESS) – “La questione dei migranti ha assunto una centralità nel dibattito politico nazionale e fra le grandi emergenze che l’Italia deve affrontare. Il Presidente del Consiglio Meloni ci ripete che lei ci mette la faccia sulla questione dei migranti: ora vorrei dire, con molta tranquillità, che va bene metterci la faccia quando si fanno i provini cinematografici, quando si deve governare bisogna risolvere i problemi, metterci la faccia non basta”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in apertura del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “Noi – aggiunge il governatore – siamo stati contattati dalla Prefettura di Napoli in relazione all’ipotesi di realizzare un centro di accoglienza in ogni Regione. La Campania ha una posizione di piena solidarietà nazionale, abbiamo detto semplicemente che vogliamo capire bene di che cosa si tratta: nessuno ci ha spiegato che cosa significa un centro di accoglienza per Regione, ad oggi non abbiamo informazioni di merito. La Campania pretende chiarezza: vogliamo sapere esattamente di che cosa stiamo parlando” afferma De Luca.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma