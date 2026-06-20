La Regione Campania e il gruppo Comexposium firmano un accordo preliminare per la promozione nel mondo dell’arte del Pizzaiuolo

NAPOLI (ITALPRESS) – Un accordo preliminare tra la Regione Campania e il gruppo Comexposium è stato condiviso tra i principali organizzatori fieristici al mondo con oltre 400 eventi e leader del comparto agroalimentare, per la promozione nel mondo dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano all’interno del circuito Sial, il network di fiere dedicato al food.

L’intesa prevede la partecipazione della Campania ad otto prestigiose manifestazioni internazionali in Francia, Canada, Cina, India, Malesia, Indonesia e Vietnam, con l’opportunità di raggiungere imprese, consumatori e visitatori provenienti da mercati mondiali strategici.

All’incontro programmatico svolto in Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia hanno preso parte il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, l’assessore al Turismo Vincenzo Maraio, l’assessore alle Attività Produttive Fulvio Bonavitacola, e Rodolphe Lamesye, direttore generale della Divisione Food & Beverage di Comexposium.

“L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano – ha dichiarato l’assessora Serluca – è una delle espressioni più autentiche dell’identità campana, che si colloca al crocevia tra agricoltura, cultura, turismo e sviluppo economico. Attorno alla pizza si sviluppa una articolata filiera produttiva che coinvolge aziende agricole, imprese di trasformazione e attività commerciali; al tempo stesso, la pizza è parte del nostro patrimonio culturale e svolge un ruolo significativo nell’attrazione di visitatori e turisti. L’accordo con il gruppo Comexposium, condiviso con gli assessorati coinvolti, è una importante operazione di marketing territoriale, che ci consentirà di valorizzare l’ecosistema Campania nei più qualificati contesti internazionali, attraverso la promozione dei nostri prodotti e la presentazione delle opportunità culturali e turistiche della regione”.

“Avere la Campania nel circuito SIAL – ha dichiarato Rodolphe Lamesye di Comexposium – rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro gruppo, poiché la regione è la culla dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano e ne costituisce l’espressione più autorevole a livello internazionale. La Campania si configura inoltre come un driver di interesse per tutti gli stakeholder del comparto a livello globale, grazie alla forza del suo patrimonio culturale e gastronomico. All’interno delle manifestazioni Sial riserveremo gratuitamente uno spazio per la Regione, e promuoveremo azioni di comunicazione congiunte”.

La Regione Campania parteciperà al programma promozionale con il coinvolgimento di quattro assessorati – Agricoltura, Turismo, Cultura e Attività Produttive – che lavoreranno in maniera coordinata per presentare la regione come sistema unitario. L’accordo con Comexposium prevede l’organizzazione di ampi spazi fieristici attrezzati e la realizzazione di azioni promozionali intersettoriali negli otto paesi, oltre ad altre forme di collaborazione nella cornice di eventi realizzati in Campania.

L’iniziativa è un’opportunità concreta per consolidare la presenza della Campania nei mercati internazionali e per raccontare, attraverso la pizza, l’identità, la qualità e l’attrattività dell’intera regione.

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