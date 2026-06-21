NAPOLI (ITALPRESS) – Incendio oggi pomeriggio in un’ala dell’Ospedale del Mare di Napoli. Sul posto 30 vigili del fuoco. Alcuni reparti sono stati evacuati in via precauzionale.

Secondo quanto riferito su X dai vigili del fuoco, le fiamme sono state spente e sono in corso le opere di messa in sicurezza. L’incendio ha riguardato pannelli isolanti posti sulla facciata esterna del nosocomio.

“È impensabile che un ospedale così rilevante come l’Ospedale del Mare finisca in fiamme. Non sappiamo cosa è accaduto, lo accerteranno le autorità preposte, resta il fatto che la sanità campana non trova pace e stenta a conseguire normalità. La Campania a fronte di una classe medica e paramedica di elevato livello non ha una sanità capace di soddisfare i diritti dei cittadini”, dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Sangiuliano, Fabbricatore, Fele, Pisacane, Romano, Santangelo e Zecchino.

– Foto screenshot da video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).