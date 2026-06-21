NAPOLI (ITALPRESS) – Ancora un incendio nel Parco archeologico naturalistico di Longola. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio all’interno del sito situato alla periferia di Poggiomarino, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nella notte tra giovedì e venerdì si era verificato un altro rogo nell’area, sul quale sono in corso le indagini.

SANGIULIANO “FATTO GRAVISSIMO E INTOLLERABILE”

“È inaudito, oltre che intollerabile, che a pochi giorni dal primo drammatico incendio nel parco archeologico di Longola se ne sviluppi un altro. La cosa è di una gravità estrema perché, forse, dopo quello che era accaduto il sito andava presidiato e sorvegliato anche con telecamere. Chi ne ha la responsabilità ha fatto tutto quello che era necessario? Longola costituisce un luogo che gli studiosi di archeologia ritengono di straordinaria importanza perché testimonia un antico insediamento abitato dal II millennio fino al VI secolo avanti Cristo. Il primo incendio è stata una ferita al nostro patrimonio culturale e all’identità collettiva, questo nuovo incendio assume il sapore di una beffa. In questo modo si mortificano le potenzialità di sviluppo turistiche e culturali”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione in Regione Campania.

– foto di repertorio da video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).