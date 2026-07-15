Il GT World Challenge Europe arriva a Misano, P Zero DHG a disposizione delle vetture

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Motori d’eccellenza e musica, gare sprint in pista e momenti di socialità intorno al circuito. È con queste promesse che il GT World Challenge Europe arriva a Misano per il secondo appuntamento stagionale della Sprint Cup, quinto round del calendario generale del campionato. Oltre alla BMW M4 GT3 EVO del padrone di casa Valentino Rossi e del suo compagno di squadra Max Hesse, saranno altre 43 le vetture iscritte all’evento, per un totale record nella storia delle gare sprint.

I riflettori saranno puntati in particolare sulla Porsche 911 GT3 R (992) EVO di Bastian Buus e Ricardo Feller, vittoriosa alla 24 Ore di Spa e al comando della classifica della Sprint Cup, e sull’Aston Martin di Nicki Thiim, protagonista a inizio luglio con due vittorie nella tappa al Norisring del DTM, altra serie rifornita da Pirelli in esclusiva.

“Tornare a Misano è uno dei momenti che apprezziamo di più nel corso della stagione, sia per la grande partecipazione del pubblico sia per le caratteristiche tecniche del circuito – commenta Matteo Braga, Circuit Activity Manager Pirelli -. I P Zero DHG saranno sottoposti a un impegno significativo, soprattutto per effetto delle forti decelerazioni richieste dalle sedici curve del tracciato”.

“Le sollecitazioni aumentano in particolare nei tratti in cui i piloti cercano di mantenere la velocità più elevata possibile, affrontando continui trasferimenti di carico tra asse anteriore e posteriore nella successione di frenate e accelerazioni – chiosa Braga – Un’ulteriore variabile da considerare sarà rappresentata dalle temperature elevate previste per il weekend”.

Come nelle gare endurance, anche nella Sprint Cup e nelle altre serie supportate da Pirelli nel round di Misano – GT2 European Series, GT4 European Series e McLaren Trophy – le vetture avranno a disposizione i P Zero DHG, declinati in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT. In caso di pioggia, gli equipaggi potranno invece contare sui Cinturato WHB.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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