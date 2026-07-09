I parlamenti al centro della trasformazione della Difesa della NATO

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea parlamentare della NATO rafforza il proprio ruolo nel processo di trasformazione dell’Alleanza. Il 7 e l’8 luglio, a margine del Vertice NATO di Ankara, la delegazione guidata dal presidente Marcos Perestrello ha partecipato agli eventi collaterali del Summit e al NATO Summit Defence Industry Forum, promuovendo il confronto tra decisori politici, industria ed esperti. Nei due incontri organizzati nell’hub “Allies in Ankara”, i parlamentari hanno discusso come tradurre gli impegni assunti dagli Alleati in capacità militari concrete, evidenziando che il rafforzamento della difesa richiede non solo maggiori investimenti, ma anche un cambiamento culturale nel modo in cui istituzioni, governi e opinione pubblica concepiscono la sicurezza.

Al centro del dibattito anche il ruolo delle assemblee legislative, chiamate ad approvare bilanci, adottare norme per sostenere la crescita dell’industria della difesa e favorire la cooperazione tra Paesi alleati, contribuendo così al conseguimento dell’obiettivo del 5% degli investimenti nel settore. La delegazione ha inoltre incontrato una rappresentanza bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, ribadendo la solidità del legame transatlantico e il sostegno di Washington alla NATO e alla sicurezza collettiva.

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