Partnership di TXT con MBDA per rafforzare il polo di Torino

MILANO (ITALPRESS) – TXT, realtà italiana di riferimento nell’innovazione digitale con una expertise consolidata nel settore Aerospace & Defense, ha annunciato la sigla di un accordo con MBDA Italia, parte del Gruppo MBDA, leader europeo nei sistemi per la Difesa, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare il know-how nel comparto difesa nell’area di Torino.

Nel quadro dell’accordo, TXT metterà a disposizione di MBDA il proprio know-how e le competenze digitali specialistiche maturate nei settori Aerospaziale e della Difesa, contribuendo attivamente alla realizzazione di sistemi complessi e allo sviluppo tecnico delle risorse presso il sito strategico torinese. Il supporto si concentrerà in particolare su quattro aree di eccellenza in cui TXT esprime competenze consolidate: lo sviluppo di software embedded per sistemi critici, il system engineering applicato a piattaforme di difesa complesse, la progettazione e realizzazione di sistemi di simulazione avanzata e lo sviluppo di algoritmi complessi per applicazioni mission-critical.

In ciascuno di questi ambiti, TXT affiancherà MBDA con un approccio orientato all’incremento delle capacità produttive e alla crescita sostenibile della struttura ingegneristica locale.

Un ulteriore elemento di valore che TXT apporta alla partnership è il proprio radicamento nel territorio torinese. Nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato relazioni consolidate con il mondo accademico locale, collaborando con università ed enti di ricerca dell’area e avviando il Futura Innovation Lab1 in partnership con il Politecnico di Torino. Questo patrimonio di relazioni rappresenta un asset strategico per l’attrazione di competenze qualificate e la promozione dell’innovazione applicata.

Al centro della collaborazione vi è una visione condivisa: investire nel capitale umano del territorio.

Torino e il Piemonte vantano una tradizione ingegneristica di eccellenza e una vivace comunità accademica, da cui emerge ogni anno una nuova generazione di talenti con competenze avanzate in ingegneria, informatica e scienze applicate. TXT insieme ad MBDA intende valorizzare questo patrimonio, offrendo ai giovani professionisti e ai neolaureati opportunità concrete di crescita in un contesto industriale stimolante e orientato alle sfide tecnologiche più avanzate. La partnership si configura, pertanto, non solo come un accordo industriale, ma anche come un impegno concreto a favore del tessuto produttivo e formativo piemontese.

“Siamo orgogliosi di affiancare MBDA in una fase di sviluppo strategico per il sito di Torino e per l’intero comparto della Difesa – ha dichiarato Daniele Misani, CEO di TXT Group e TXT Aerospace & Defense –. TXT mette a disposizione competenze distintive nell’innovazione digitale applicata a contesti mission-critical, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita di un polo ingegneristico di eccellenza”.

“Questa iniziativa riflette la nostra visione di lungo periodo: investire in competenze, innovazione e capitale umano per rafforzare la competitività industriale del Paese – ha aggiunto -. Siamo convinti che la collaborazione con MBDA possa rappresentare un modello di riferimento per lo sviluppo di ecosistemi tecnologici avanzati, radicati nel territorio e proiettati a livello europeo”.

“Torino è una sede in cui MBDA intende investire con convinzione, rafforzando la propria presenza ingegneristica e le competenze tecniche locali. La collaborazione con TXT Group ci permette di accelerare questo percorso, potendo contare su un partner che conosce in profondità il settore e condivide la nostra visione di eccellenza tecnica. Insieme costruiremo un team sempre più solido e orientato all’innovazione”, ha sottolineato Paolo Sanna, responsabile del sito di Torino di MBDA e Head of Integration to Platform business line, MBDA Italia.

Le attività previste dall’accordo prenderanno avvio nell’area di Torino, secondo un approccio progressivo. In una prima fase è prevista la costituzione di un team composto da professionisti esperti del settore, affiancato dall’avvio di un programma di selezione, assunzione e formazione di un primo gruppo di giovani ingegneri.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare, nel medio termine, una struttura tecnica locale solida e altamente qualificata, radicata nel tessuto industriale piemontese. Il piano prevede l’inserimento di oltre cento nuove risorse nell’arco dei prossimi tre anni.

– foto ufficio stampa MBDA Italia –

(ITALPRESS).