BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci occorre un bilancio a lungo termine adeguato a finanziare le nostre priorità principali. Serve un bilancio all’altezza degli obiettivi. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere i contributi nazionali a un livello ragionevole. Il mio obiettivo per oggi è avvicinare i leader a un’intesa su tre punti fondamentali: il volume complessivo del bilancio; la ripartizione dei fondi tra le diverse priorità previste dal bilancio; definire un insieme equilibrato ed efficace di nuove risorse proprie, così da contenere i contributi nazionali entro livelli ragionevoli. È giunto il momento che tutti i leader partecipino a questo dibattito con apertura mentale, un approccio costruttivo e la volontà di trovare un compromesso”. Così il presidente Antonio Costa al suo arrivo in vista della riunione straordinaria del Consiglio europeo.

“Dobbiamo infatti approvare il bilancio tempestivamente, ovvero entro la fine dell’anno; e per riuscirci è necessaria l’unanimità. A differenza dei bilanci nazionali, per i quali è sufficiente una maggioranza, qui è richiesta l’unanimità. Per raggiungere tale unanimità, tutti i leader devono ascoltarsi a vicenda e tenere conto delle posizioni altrui, al fine di individuare un punto di convergenza comune”, ha aggiunto.

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