Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, Musumeci “Prevenzione rimane il primo strumento di tutela”

ROMA (ITALPRESS) – “La “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali” ci ricorda che la prevenzione rimane il primo strumento per tutelare la vita umana e la sicurezza dei nostri territori. Ecco perché investire nella conoscenza e nella percezione dei rischi naturali costituisce una priorità per il nostro Governo”. Così, in una nota, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

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