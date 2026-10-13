Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, Musumeci “Prevenzione rimane il primo strumento di tutela”

Roma, Stati generali della Protezione Civile 2025 nella foto Nello Musumeci

ROMA (ITALPRESS) – “La “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali” ci ricorda che la prevenzione rimane il primo strumento per tutelare la vita umana e la sicurezza dei nostri territori. Ecco perché investire nella conoscenza e nella percezione dei rischi naturali costituisce una priorità per il nostro Governo”. Così, in una nota, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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