ROMA (ITALPRESS) – Martedì 1° dicembre, alle ore 10:00, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, si terrà la cerimonia per il 40° anniversario della fondazione del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (Tase).

All’evento prenderanno parte i ministri dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e della Difesa Guido Crosetto, insieme al Comandante Generale dell’Arma Salvatore Luongo e a diverse autorità civili e militari.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Duilio Giammaria, saranno presentati una medaglia celebrativa, un foglietto erinnofilo realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e una mostra fotografica dedicata ai quarant’anni di attività del reparto.

-Foto IPA Agency-

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