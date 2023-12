NAPOLI (ITALPRESS) – C’era anche Fabio Cannavaro questo pomeriggio nel cortile di Palazzo San Giacomo dove si è tenuta la distribuzione dei primi doni natalizi raccolti attraverso il progetto “Giocattolo sospeso”. Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, e degli altri componenti della Giunta, sono stati consegnati alcuni dei pacchi dono destinati ai bambini meno fortunati.

Quella di oggi è solo una tappa del progetto che continua fino al 6 gennaio: è ancora possibile contribuire, infatti, acquistando un giocattolo presso uno dei punti vendita inseriti nella rete di negozianti che hanno aderito oppure online attraverso la piattaforma accessibile al link https://unpaniereperte.it/giochi/.

Nel corso dell’iniziativa è stata premiata, per la sua storia e il suo talento, la giovane promessa del Calcio Napoli femminile Maria Grazia Onorato.

Alla consegna dei doni hanno preso parte anche alcuni piccoli ospiti della Fondazione A Voce d”e creature Onlus e di altre associazioni che si occupano di bambini disagiati sul territorio e la Sanitansamble, orchestra del rione Sanità di Napoli che aiuta i giovani a costruire il loro futuro in un contesto difficile. A fare da colonna sonora dell’evento è stata l’esibizione di due solisti di etnia rom.

“Il Giocattolo sospeso è una bellissima iniziativa che sta avendo un grande successo e ringrazio tutti i Napolitani per la solidarietà che hanno messi in campo – ha affermato il sindaco Manfredi -. Questa è una città che non dimentica mai i più fragili, i più deboli. Ci saranno tanti bambini che potranno avere un giocattolo durante le festività natalizie grazie alla generosità dei Napolitani. E’ un piccolo momento di gioia, quella gioia di cui tutti abbiamo bisogno e che tutti vogliamo condividere”.

“Ormai il Giocattolo sospeso sta diventando una bella tradizione. E’ un momento di gioia insieme a tanti bambini e bambine delle associazioni. Oggi abbiamo consegnato i primi regali, che sono un centinaio, ma già domani pomeriggio iniziano un tour che continuerà anche nella giornata del 23 e il 29 quando ci recheremo al Santobono e nel reparto di Pediatria del Secondo Policlinico”, ha concluso l’assessore Marciani.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).

