Germania: produzione annua di gas in aumento per la prima volta in oltre 20 anni

FRANCOFORTE (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione di gas naturale in Germania è aumentata leggermente nel 2025, registrando la prima crescita annuale in oltre due decenni, secondo un rapporto pubblicato venerdì.

Nel 2025 la Germania ha prodotto 4,5 miliardi di metri cubi di gas naturale grezzo, con un aumento del 2% rispetto al 2024 e la prima crescita su base annua dal 2003, secondo il rapporto annuale 2025 sulla produzione di gas naturale e petrolio pubblicato dall’Autorità statale della Bassa Sassonia per le attività minerarie, l’energia e la geologia (LBEG).

Il rapporto ha precisato che la produzione di gas naturale è concentrata quasi interamente in Bassa Sassonia, che rappresenta il 98% della produzione totale tedesca. La quota restante proviene dalla Sassonia-Anhalt, dalla Baviera e dalla Turingia.

L’aumento è stato determinato principalmente dal giacimento transfrontaliero di gas N05-A, nel Mare del Nord, incluso per la prima volta nel 2025 nelle statistiche tedesche sulla produzione e responsabile di circa il 4% della produzione nazionale. Sebbene fino alla fine del 2025 non fossero state effettuate perforazioni nel territorio tedesco, circa 190 milioni di metri cubi di gas sono stati conteggiati come produzione tedesca, poiché circa un terzo del giacimento si trova sotto il territorio della Germania.

La produzione tedesca di petrolio greggio ha invece continuato a diminuire. Secondo la LBEG, è calata del 4,2%, attestandosi a 1,6 milioni di tonnellate. La produzione nazionale di gas naturale e petrolio greggio soddisfa circa il 5% della domanda complessiva del Paese per i due combustibili.

(ITALPRESS).