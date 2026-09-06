DUISBURG (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti cinesi si esibiscono durante il gala di apertura del 2026 Duisburg China Festival a Duisburg, in Germania, il 4 settembre 2026. Il festival è iniziato venerdì pomeriggio, con la partecipazione di alcune città cinesi e tedesche, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due Paesi. Il festival, della durata di tre giorni, propone un’ampia gamma di stand culturali e aree interattive che presentano la cucina tradizionale cinese, la cultura e l’arte contemporanea. Venerdì sera, compagnie artistiche di primo livello provenienti da Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese dell’Hubei, hanno messo in scena congiuntamente il gala di apertura del festival.

-Foto Xinhua-

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