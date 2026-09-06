Cina: principali banche pianificano collocamenti di azioni A per rafforzare il capitale primario

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi, l’Agricultural Bank of China (ABC) e l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hanno annunciato piani per raccogliere complessivamente fino a 260 miliardi di yuan (circa 38,4 miliardi di dollari statunitensi) attraverso emissioni di azioni A destinate a investitori designati, con l’obiettivo di rafforzare il loro capitale primario di classe 1.

ABC ha dichiarato in un documento depositato presso la Borsa di Shanghai di prevedere l’emissione di azioni A destinate al ministero cinese delle Finanze, a China National Tobacco Corporation e alle sue controllate interessate, con proventi complessivi fino a 160 miliardi di yuan.

Dopo la deduzione delle spese di emissione, tutti i proventi saranno utilizzati per rafforzare il capitale primario di classe 1 della banca. Secondo ABC, l’ammontare finale della raccolta sarà determinato dal piano di emissione approvato dalle autorità di regolamentazione.

ICBC ha dichiarato separatamente di prevedere di raccogliere fino a 100 miliardi di yuan attraverso un’emissione di azioni A destinata al ministero delle Finanze, a China National Tobacco Corporation e alle relative controllate.

La banca ha affermato che anche i proventi netti saranno interamente utilizzati per rafforzare il capitale primario di classe 1. L’aumento di capitale sarà attuato dopo il completamento delle necessarie procedure di approvazione interne ed esterne.

(ITALPRESS).

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