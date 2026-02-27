Germania: il cancelliere Merz promuove la cooperazione durante una visita ad aziende in Cina

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì mattina il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha effettuato un test drive sulla nuova Mercedes-Benz Classe S a Pechino, sperimentando il sistema di guida assistita intelligente durante la sua visita ufficiale in Cina.

“È straordinario. Penso che sia una delle tecnologie del futuro per la mobilità”, ha dichiarato Merz dopo l’esperienza, lodando la stretta cooperazione tra i produttori tedeschi e la tecnologia cinese.

Mercedes-Benz ha istituito una presenza locale completa e una rete di cooperazione che copre l’intera catena industriale in Cina, ha affermato l’azienda in un comunicato stampa giovedì. Il team cinese di ricerca e sviluppo (R&S) sta svolgendo un ruolo sempre più cruciale in questo ambito all’interno della rete globale di Mercedes-Benz, si legge nella dichiarazione.

La visita ufficiale di Merz in Cina si è svolta tra il 25 e il 26 febbraio. Le visite ad aziende di entrambi i Paesi e la promozione della cooperazione pratica erano punti chiave della sua agenda di giovedì.

Merz è arrivato a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, giovedì a mezzogiorno. Presso Unitree Robotics ha potuto osservare dei robot umanoidi mentre eseguivano diversi compiti ed è rimasto colpito dai loro movimenti agili.

La visita di Merz riflette il forte interesse della Germania per l’innovazione tecnologica della Cina, ha dichiarato Wang Xingxing, fondatore e amministratore delegato di Unitree, che ha sottolineato il vasto potenziale del mercato tedesco ed espresso la speranza di una cooperazione più profonda nel settore della robotica.

Merz ha visitato anche la Siemens High Voltage Circuit Breaker Co. Ltd. di Hangzhou, dove ha avuto modo di conoscere gli sviluppi delle imprese a investimento tedesco in Cina.

I dirigenti di circa 30 aziende tedesche leader in settori come quello automobilistico, chimico, biofarmaceutico, dei macchinari e dell’economia circolare hanno accompagnato Merz nella sua visita. Sono stati raggiunti più di dieci accordi commerciali, inviando un chiaro segnale di rafforzamento della cooperazione pragmatica.

Al termine del viaggio, Merz ha dichiarato di lasciare la Cina con una profonda impressione sul Paese e ha osservato che Germania e Cina godono di una buona cooperazione e fronteggiano anche sfide che devono essere affrontate insieme.

