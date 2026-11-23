Il “labirinto” del settore dei viaggi d’affari al centro del BizTravel Forum 2026

MILANO (ITALPRESS) - Torna il BizTravel Forum, l'appuntamento annuale organizzato dal Gruppo Uvet per analizzare le grandi trasformazioni che attraversano il settore dei viaggi d'affari e, più in generale, il sistema economico e imprenditoriale. Il tema scelto per l'edizione 2026 è “Chi ha ucciso il Minotauro?”: una metafora mitologica che diventa chiave di lettura delle sfide contemporanee. f50/fsc/gtr/gsl