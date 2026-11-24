PALERMO (ITALPRESS) -” La collaborazione tra ateneo, Agenzie fiscali e Guardia di finanza nella descrizione delle azioni di contrasto all’evasione fiscale, viene condotta in un’ottica nuova, quella che ci suggerisce la riforma tributaria del 2023, la quale pone al centro di quest’azione la logica della compliance. Si tratta di un’azione non solo repressiva, ma che deve mirare a un nuovo rapporto tra fisco e contribuente: questo deve essere fondato sulla trasparenza, che anche Papa Francesco richiamava quando parlava di fiscalità e che costituisce uno strumento fondamentale per favorire l’adempimento spontaneo e far capire al contribuente quali sono la finalità e la destinazione delle risorse prelevate, rispondendo a principi non solo di capacità contributiva ma anche di solidarietà economica”. Lo ha detto Angelo Cuva, Docente di Diritto tributario Università di Palermo e presidente Aiat, intervebuto all’incontro ‘Evasione fiscale: strategie di contrasto e tax compliance alla luce della riforma tributaria. Il ruolo delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza’.

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