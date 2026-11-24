Fisco, Midiri (UniPa) “Formare professionisti e coscienze contro l’evasione”

PALERJMO (ITALPRESS) - "Compito dell’Università non è solo fornire elementi tecnici e accademici per il miglioramento in chiave giuridica del tema del contrasto all’evasione fiscale: la questione riguarda anche la formazione. Oggi abbiamo la responsabilità di formare giovani professionisti, ma pure coscienze: combattere l'azione criminosa, sotto il profilo sia mafioso sia di infiltrazione nelle economie sommerse, rappresenta un obiettivo importante in quanto dobbiamo creare un concetto di cittadini consapevoli che lavorano non solo per se stessi, ma per la collettività. L'incontro di oggi va proprio in questa direzione: da un lato ci sono i giuristi che aiutano legislatori e amministratori a operare meglio, dall'altro le forze di polizia tributaria. In questo contesto c'è pure un'Università che offre un terreno di incontro-scontro su tematiche di grandissima importanza: l'evasione fiscale oggi non solo crea quella sorta di concorrenza sleale che penalizza gli imprenditori onesti che cercano di contribuire al miglioramento collettivo pagando le tasse, ma in più toglie risorse fondamentali per beni primari come sanità, ricerca, trasporti. Se calcoliamo quanti miliardi di euro vengono sottratti ogni anno all'evasione fiscale potremmo avere una società ricca e operosa, in cui tutti potrebbero sicuramente stare meglio”. Lo ha detto il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, intervenuto all'incontro "Evasione fiscale: strategie di contrasto e tax compliance alla luce della riforma tributaria. Il ruolo delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza". xd8/pc/azn