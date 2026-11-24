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Tg News – 24/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dombrovskis “Italia conforme alle raccomandazioni Ue” - Manovra, Meloni “Nuove agevolazioni per i giovani lavoratori” - Zelensky conferma “Colpita nave russa in Finlandia” - Morte De Gennaro, dal memoriale agli hard disk sequestrati - Emanuela Orlandi, nuova telefonata dopo la scomparsa - Quattro ragazze su dieci subiscono violenza di genere - Sinner operato al ginocchio in Finlandia, intervento ok - Siena, quando il Palio anima la città i portalettere non si fermano - Previsioni 3B Meteo 25 novembre azn